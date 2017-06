“Cos’è quella corrente colorata sul Lago Maggiore?”

Che ci fa quella grande chiazza colorata in movimento visibile ad occhio nudo dalla statale?

Se lo chiede un lettore che ieri sera, martedì, ha postato sulla sua bacheca Facebook un video e alcune foto chiedendo lumi al sindaco di Tronzano Lago Maggiore.

Di cosa si tratta? «Per il momento non siamo in grado di stabilirlo con precisione ma non si tratta di uno scarico, dal momento che il nostro depuratore viene controllato quotidianamente – spiega il sindaco Roberto Stangalini – . Il punto esatto dove è stato girato il video è nella zona dove c’è la galleria, poco prima di arrivare in dogana».

Foto varie

Ma allora cos’è quella chiazza che si nota? «È molto probabile che si tratti di una sostanza organica, alghe presumibilmente, che vengono spostate dalla corrente, in quel punto molto forte poiché il fondo del lago lì segna un forte dislivello. Avviseremo comunque le autorità competenti per far chiarezza sulla natura di quel che si vede».

Dal video infatti si nota una forte corrente che porta al largo una scia di colore chiaro. Siamo nel tratto di costa dell’alto lago da cui si vede bene la sponda piemontese e svizzera in faccia a quella italiana.