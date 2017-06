Medicina, scienze naturali, storia, comunicazione, musica e arte si intrecciano nel ciclo di incontri pensato e voluto dall’Università degli Studi dell’Insubria per la cittadinanza, dal titolo : “I crocevia della Scienza. Dialoghi tra natura, storia e cultura”.

Gli incontri sono organizzati a Villa Toeplitz dal Centro di ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Ateneo. Il prossimo appuntamento “Spiegare la complessità. Scienza e comunicazione” è in programma giovedì 29 giugno alle ore 15.

Marco Bresadola (Università degli Studi di Ferrara) nel suo intervento dal titolo “La comunicazione del rischio e la relazione medico-paziente” parlerà di come il processo decisionale in campo terapeutico avviene sempre in un contesto di incertezza e di rischio, ma la valutazione di questi aspetti da parte del medico e del paziente si basa su criteri diversi, che rendono la comunicazione tra questi attori particolarmente complessa.

Pietro Greco (Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli) interverrà sul tema “La comunicazione della scienza nell’era della conoscenza”. Viviamo nell’era della conoscenza, che si sostiene su due gambe: la produzione di nuova conoscenza scientifica e la sua trasformazione in innovazione tecnologica. In questa era sta emergendo una forte domanda di nuovi diritti di cittadinanza, che molti chiamano di cittadinanza scientifica, e che può essere soddisfatta solo con un adeguato sistema di comunicazione all’interno della comunità scientifica e tra comunità scientifica e resto della società.

L’ingresso è libero e gratuito e aperto a tutti gli interessati. Seguirà rinfresco.