Crugnola e Dipalma lanciano la sfida ai piloti svizzeri

Rally dei Laghi 2017 - Ultimo passaggio sulla \"Alpe-Valganna\"

Tornano in gara nel fine settimana diversi dei migliori piloti di rally della provincia di Varese, impegnati su due diversi fronti: il 20° Rally del Ticino e il 34° Rally della Marca che si disputa nel Trevigiano.

TICINO, CRUGNOLA E DIPALMA SU WRC

Ci sono Andrea Crugnola e Giò Dipalma, ma anche Andrea Spataro e Riccardo Pederzani nell’elenco dei partenti del Rally Ronde del Ticino, appuntamento articolato tra venerdì 23 e sabato 24 con un totale di sei prove speciali (Penz, Valcolla 1, Isone 1 nel primo giorno, due volte la “Isone” e la Valcolla 2 alla domenica). Una gara che attrae molti spettatori anche dall’Italia – e ovviamente dal Varesotto – nella quale i nostri piloti partono con grandi aspettative.

Crugnola e Dipalma avranno tra le mani due delle quattro vetture WRC al via: il fresco vincitore del “Valli Ossolane” (oltre che del “Laghi 2017″) parteciperà alla prova elvetica con una Citroen Ds3 navigata da Moira Lucca, per la prima volta accanto al varesino. Il giovane malnatese, insieme a “Cobra”, proverà invece a fare risultato a bordo di una Ford Fiesta della massima categoria (foto in alto).

Le altre WRC saranno condotte da avversari di vaglia come Kevin Gilardoni (Fiesta) e Mirko Puricelli (Ds3), ma per la classifica finale bisognerà tenere d’occhio anche il foltissimo elenco di R5, ben tredici. Qui ci sono infatti diversi piloti importanti a partire dal pluricampione svizzero Gregoire Hotz, per continuare con i vari Burri, Carron, Ballinari e via dicendo.

Alla gara ticinese rivedremo impegnato anche Andrea Spataro, impegnato a bordo di una Opel Astra con Pietro D’Agostino, dopo un “Laghi” corso da protagonista (12° assoluto, primo di classe). Sarà invece una Peugeot 208 R2B “l’ufficio” assegnato a Riccardo Pederzani, affiancato dall’esperto Roberto Mometti per provare a ben figurare in una classe molto combattuta.

Rally dei Laghi 2017 - Il \"Cuvi Corto\" visto da Marco Losi

MIELE SFIDA I BIG NELLA MARCA

Mentre quasi tutti i principali rallysti varesini sono impegnati in Ticino, Simone Miele proverà a confermarsi sui massimi livelli nel campionato italiano WRC, che fa tappa questa volta in Provincia di Treviso.

Il giovane driver di Olgiate Olona piloterà la Citroen Ds3 con il numero 2 sulle fiancate (con lui di nuovo il toscano David Castiglioni) e sarà seguito anche dal padre, Mauro, in gara con la Bmw M3 di classe A8.

La terza prova del CIWRC vede alla partenza tanti pretendenti al titolo tricolore: su tutti Stefano Albertini (Fiesta Wrc), leader della classifica e vincitore dei due appuntamenti disputati fino a questo momento, Elba e 1000Miglia. Oltre ad Albertini, occhi puntati sui vari Corrado Fontana, Paolo Porro, Luca Signor e via dicendo, avversari con cui però Miele ha già dimostrato di poter competere (fu secondo all’Elba, su strade che non aveva mai affrontato).

Dopo due gare, Miele è secondo in classifica con 20 punti (Albertini ne ha 30) e precede Fontana (18), Porro (16) e Testa (9).