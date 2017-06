Crugnola e Solari fanno il bis: vittoria al “Valli Ossolane”

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Se Paganini non ripete, Andrea Crugnola e Fulvione Solari si godono un grande bis: nel fine settimana l’equipaggio varesino ha conquistato con pieno merito la vittoria assoluta al Rally della Valli Ossolane, ripetendo così il successo ottenuto a marzo al Rally dei Laghi.

Un primo posto, quello ottenuto sulle strade del VCO, pienamente meritato visto che Crugnola – al volante della Ford Fiesta R5 della DMax Racing con cui ha già gareggiato in diverse occasioni – è andato al comando fin dalle prove speciali del sabato, confermandosi poi alla domenica e respingendo l’assalto dell’ottimo Fabrizio Margaroli, il migliore dei portacolori locali, che ha insidiato il primo posto fino all’ultimo.

«Vincere il Laghi, in casa, è stato meraviglioso però ripetersi anche fuori casa ha un sapore particolare» racconta a VareseNews un soddisfatto Crugnola, al termine della gara. «Siamo stati bravi a prendere subito il comando nelle prove del sabato, tutte molto brevi (4 vittorie su 4 ndr): questo ci ha dato margine per il primo giro della domenica nel quale Margaroli e gli altri hanno attaccato fin da subito. Lì però abbiamo tenuto un vantaggio e nella seconda parte della domenica, quando abbiamo preso maggiore confidenza con le prove, abbiamo ristabilito un po’ di margine. Però non è stato facile: devo fare i complimenti ai miei avversari, anche se mi aspettavo una prova del genere dai padroni di casa. E poi devo ringraziare tutto il mio gruppo: dagli sponsor allo staff della DMax che mi ha dato un’auto perfetta, fino ai tanti tifosi che ci hanno seguito».

Detto di Margaroli-Dresti al secondo posto, e di Giudici-Fatichi al terzo, bisogna però ricordare che all’appello è mancato un altro grande favorito ossolano, Davide Caffoni: il campione uscente, forse sotto pressione per la presenza di ospiti del calibro di Crugnola e Hotz, ha urtato una barriera nel corso della seconda prova ed è stato costretto a ritirarsi subito.

A proposito di Hotz, il pluricampione elvetico ha pagato caro una penalità di 40″ che lo ha portato fuori dalla top ten. Il portacolori del Lugano Racing Team ha poi rimontato furiosamente ma non è però riuscito a salire sul podio (4° a 1’34” da Crugnola e a 8″3 da Giudici, su Ford Fiesta). A completare la “top 5″ un altro locale, Marco Laurini, con Clarissa Chiacchella.