Crugnola e Solari puntano in alto al “Valli Ossolane”

C’è un’accoppiata varesina che va all’assalto del “Valli Ossolane”, storico rally che si corre dall’altra parte del Lago Maggiore nel fine settimana del 9-11 giugno e che va in scena addirittura per la 53a volta.

Sulla Ford Fiesta R5 numero 8 infatti si riforma il duo che ha vinto l’ultima edizione del “Laghi”: al volante vedremo Andrea Crugnola mentre alle note ci sarà Fulvione Solari. L’equipaggio di casa nostra partirà dal via di Malesco tra quelli favoriti per la vittoria finale: Crugnola è pilota di caratura internazionale al pari dello svizzero Gregoire Hotz, già protagonista a Varese e al via su una Skoda Fabia.

Ma a puntare al podio ci sono anche e soprattutto i piloti ossolani a partire da quel Davide Caffoni che è campione uscente (con lui ci sarà Mauro Grossi) e sarà al volante di una Fiesta. Skoda invece per un altro “piemontese volante”, Alessandro Bocchio, altro pretendente ad alzare la coppa del vincitore dopo le 10 prove speciali da percorrere tra sabato 10 (in programma 4 stage) e domenica 11. Proprio nella seconda giornata sono previste le prove più impegnative dal punto di vista del chilometraggio, la “Aurano” e la “Canobbina”, entrambe da percorrere due volte.

Crugnola non è il solo pilota varesino al via del “Valli Ossolane”: Barsanofio Re e Monica Luca puntano a fare bene tra le S2000 su una Peugeot 207 mentre Andrea Saredi sarà ai nastri di partenza con Aldo Gentile su una Renault Clio S16.