Ad una settimana dal ballotaggio, la campagna elettorale si fa al rugby

A sette giorni dal ballottaggio, Laura Cavalotti e Dario Galli si sfidano a colpi di palla ovale.

La campagna elettorale a Tradate entra nella sua settimana decisiva e i due sfidanti, Dario Galli per il centrodestra e Laura Cavalotti per il centrosinistra scendono in campo, letteralmente.

Entrambi infatti hanno presenziato al Centro sportivo Uslenghi di Tradate in momenti diversi, partecipando alla festa del Rugby Tradate. In mattinata la sindaca uscente che ha inaugurato i lavori che hanno ammoderanto la struttura, nel pomeriggio l’ex senatore accompagnato dall’ex sindaco Stefano Candiani, dal deputato leghista Giancarlo Giorgetti e dall’assessore regionale Antonio Rossi.

