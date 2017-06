Da Brunori Sas a Gabbani, la settimana la Carroponte

musica generica

A Sesto San Giovanni questa settimana solo musica italiana. Si comincia con il cantautore milanese Fabrizio Pollio e le rime di Willie Peyote. Giovedì 29 giugno uno dei live più attesi della stagione, quello del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Francesco Gabbani. Subito dopo, sul palco Dario Brunori e la sua Brunori Sas (30 giugno). Il fine settimana inoltre è all’insegna della grande festa de Il Terrone Fuori Sede, con musica, cibo e grande divertimento (1 e 2 luglio).

CONCERTI

Martedì 27 giugno

Fabrizio Pollio

Opening: Berg

La notte di Carroponte si tinge di arrangiamenti dinamici, minimali e sonorità d’oltralpe che arricchiscono una forma di canzone tipicamente italiana, per il live di Fabrizio Pollio, cantautore milanese classe 1984. Chitarre noise mescolate a bouzouki, synth a strumenti popolari sardi porteranno uno squarcio di Mediterraneo proprio in mezzo alla città, sulle note di canzoni recenti e rivisitazioni del repertorio passato di Pollio che per l’occasione sarà accompagnato da una band di cinque musicisti. Nel corso della serata spazio anche ai pezzi di Humus, il primo, antropico e passionale, disco da solista del cantautore milanese, già voce degli Io?Drama, membro del progetto Rezophonic e autore per l’etichetta Sugar di Caterina Caselli

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Mercoledì 28 giugno

Willie Peyote

Rime che fanno cantare e al tempo stesso riflettere, dallo stage di Carroponte per il concerto di Willie Peyote uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana. Willie Peyote – all’anagrafe Guglielmo Bruno, classe 1985, già voce del gruppo Funk Shui Project – con il suo progetto solista ha fatto del cinismo, dell’originalità e dell’autoironia il suo marchio di fabbrica. Grazie a brani accattivanti, ironici e allo stesso tempo di denuncia, ha attirato immediatamente su di sé l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Le sue canzoni sono veri e propri inni underground che raccontano i paradossi del nostro paese, in modo scanzonato, sarcastico e divertente.

Inizio concerto 21.30

Ingresso gratuito

Giovedì 29 giugno

Francesco Gabbani

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo fa tappa a Carroponte giovedì 29 giugno. Si tratta di un live molto atteso, in cui Francesco Gabbani, reduce dalla vittoria sanremese e dopo aver calcato importanti palchi, come quello del Concerto del Primo Maggio di Roma e dell’Eurovision Song Contest, è pronto a far cantare il pubblico sestese. Il brano vincitore del Festival, Occidentali’s Karma è schizzato in vetta alle classifiche di vendita e dei video più visualizzati su YouTube, portando Gabbani (e la sua scimmia ballerina) ad un successo straordinario. Il disco contenente Occidentali’s Karma è uscito lo scorso aprile, col titolo Magellano e il cantautore toscano sarà in tour per tutta l’estate per presentarlo.

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 22 € + ddp

Biglietti in cassa: 25 €

Venerdì 30 giugno

Brunori Sas

Il viaggio musicale di Brunori Sas fa tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni. Lo show previsto per le date estive sarà ampliato e rinnovato nel repertorio e nell’allestimento, un’occasione per ascoltare i brani tratti dall’ultimo disco (il quarto in studio), A casa tutto bene, ma anche i pezzi storici che hanno fatto amare e seguire da un pubblico sempre più ampio e fedele il cantautore calabrese e la sua banda. Anche negli appuntamenti estivi, Brunori sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 20 € + ddp

Biglietti in cassa: 20 euro

SERATE SPECIALI

Sabato 1 e domenica 2 luglio

Il Terrone Fuori Sede – La Festa

Due giorni di musica e cibo “daggiù” al Carroponte di Sesto San Giovanni. Per l’estate Il terrone fuori sede si fa in due e arriva al Carroponte con food truck, ospiti musicali, concerti, workshop, silent disco e intrattenimento per grandi e piccoli. La celebre pagina Facebook è decisa a portare lo spirito, l’atmosfera, la musica ed il cibo del nostro Sud Italia nel parco industriale Ex Breda. Sabato 1 luglio, sul palco, gli Après La Classe; domenica 2 luglio sarà invece la volta di Canto Antico.

Programma sabato 1 luglio:

· 11.00: Apertura con stand e cucine attive · 13.00: Pranzo – Pino4ever: Omaggio a Pino Daniele · 17.30: Workshop Tematici a cura di Canto Antico · 21.30: Après La Classe in concerto · 23.00: Il Terrone Fuori Sede va in Silent Disco

Programma domenica 2 luglio:

· 11.00: Apertura con stand e cucine attive · 13.00: Pranzo Terronico · 17.30 – 19.00: Workshop Tematici a cura di Canto Antico

· 21.30: Canto Antico in concerto: Danze e Musiche dal Sud

BAMBINI

Domenica 2 luglio

Caccia al tesoro

Un gioco dedicato a bambini e famiglie, per diffondere un utilizzo dell’attività ludica come strumento educativo. Forse il più classico dei grandi giochi all’aperto. Tutti pronti a superare prove, raccogliere indizi, risolvere enigmi e completare la grande caccia al tesoro di Carroponte tra divertimento e sorrisi.

Inizio laboratori: 18.30

Ingresso gratuito