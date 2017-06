“Da sei mesi in obitorio, portate via il corpo del terrorista di Berlino”

Immagini varie Italia

Bild lo aveva già segnalato nei giorni scorsi in un articolo: “Il cadavere di Amri è da cinque mesi in obitorio in Italia” (qui l’articolo originale). In realtà i mesi ormai sono 6 e adesso anche Viviana Beccalossi, assessore regionale, chiede che la situazione venga risolta una volta per tutte.

Anis Amri è l’autore della strage di Berlino: il 23 dicembre dello scorso anno venne ucciso a Sesto San Giovanni da due poliziotti nel corso di un conflitto a fuoco.

“La sua salma continua a essere ospitata dall’obitorio di Milano a spese degli italiani – dice la Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, incaricata dal presidente Maroni di mettere in atto tutte le azioni necessarie per contrastare il radicalismo islamico-. Trovo tutto ciò grave e offensivo”.

Se per Anis Amri venisse applicata alla lettera la legge vigente, sarà il Comune in cui è stato ritrovato il cadavere, ovvero Sesto San Giovanni, a dover pagare i costi riguardanti il post-mortem (trasporto, permanenza all’obitorio, sepoltura, eccetera).

“Sarebbe una tremenda beffa alla quale il Governo italiano deve opporsi in ogni modo – conclude Viviana Beccalossi -, non vorrei che tra il silenzio generale, Amri venisse sepolto in Italia. Pretendiamo chiarezza e soprattutto che anche da morto il terrorista venga portato via dall’Italia”.