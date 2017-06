Da tutto il mondo per incontrare la moda varesina

Buyers della moda a ville Ponti

C’erano operatori economici provenienti da Giappone, Israele, Corea, Malesia, USA e Arabia Saudita ieri nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti. Tutti interessati a conoscere la qualità produttiva che caratterizza l’attività quotidiana delle 35 imprese varesine dei settori abbigliamento, moda e accessori presenti al meeting.

Durante l’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio con il supporto del consorzio Provex, particolarmente fitta è stata l’agenda degli incontri business to business realizzati: sono stati ben 134 quelli che hanno visto protagoniste le aziende varesine a contatto diretto con gli operatori internazionali.

Il meeting rientrava nel progetto Incoming Buyer, avviato in occasione di Expo2015 e poi continuato sempre nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO E’ CON IL MESSICO

Nel percorso d’internazionalizzazione realizzato da Camera di Commercio e Provex a favore delle imprese del nostro territorio, è già in calendario un nuovo appuntamento per martedì 4 luglio, questa volta a MalpensaFiere di Busto Arsizio. In quell’occasione si parlerà del Messico e delle opportunità che offre quel paese, da anni primo mercato di sbocco delle esportazioni varesine in America Latina.

La partecipazione anche a questo appuntamento è gratuita, iscrizioni online entro il 30 giugno sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Internazionalizzazione”.