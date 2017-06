Da Umberto Orsini a Giacomo Poretti: torna “Tra Sacro e sacro Monte”

Un’ottava stagione densa di eventi, con nomi prestigiosi come Umberto Orsini e Elisabetta Pozzi, e novità curiose come il dialogo sull’anima di Giacomo Poretti, del famoso trio “Aldo Giovanni e Giacomo”.

Si presenta così “Tra il sacro e il sacro Monte”, che andrà in scena nel borgo patrimonio dell’Unesco dal 6 al 27 luglio.

A dirigerlo, fin dalla sua nascita, Andrea Chiodi, che l’ha presentato stamattina, 26 giugno 2017, nelle sale del comune di Varese insieme ai suoi principali partner in questa ormai tradizionale avventura: Giuseppe Albertini, presidente della Camera di Commercio di Varese; Monsignor Erminio Villa, parroco Santa Maria del Monte e rappresentante Fondazione Paolo VI; Giuseppe Barra, presidente del Parco campo dei Fiori; Gianni Bottinelli, presidente dell’Associazione Kéntro.

«La cultura è un motore dell’economia, non meno di tante altre attività, il sacro Monte è uno dei siti Unesco, la terrazza del Mosè è una meraviglia: per questo la camera di commercio spinge tantissimo, e ben volentieri, su questo evento – ha precisato il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Albertini – Per far girare l’economia anche gli eventi culturali vanno incentivati, non solo quelli legati allo sport e al lavoro».

«Il nostro motto è “spazi di vita buona” e “Tra il sacro e il sacro monte” è proprio uno spazio cosi – commenta Giovanni Bottinelli, presidente dell’associazione “Kentro” – Mi colpisce soprattutto il pubblico di questo festival, cosi eterogeneo: è affascinante vedere l’atmosfera che si crea. La nostra città ha bisogno di eventi culturali buoni, di alto spessore, non dobbiamo avere paura di volare alto. E con questo festival si vola alto».

IL PROGRAMMA COMPLETO DI TRA SACRO E SACRO MONTE

GIOVEDÌ 6 luglio

h.21.00 – Terrazza del Mosè

UMBERTO ORSINI

“Il Grande Inquisitore”

Tratto dai Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij DOMENICA 9 luglio

h.18.00 – Borgo di Santa Maria del Monte

Progetto Iceberg – Teatro itinerante – A cura di Karakorum Teatro

“Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” MARTEDÌ 11 luglio

h.21.00 – Terrazza del Mosè

ELISABETTA POZZI “Interrogatorio a Maria”

Di Giovanni Testori GIOVEDÌ 13 luglio

h.18.30 – Location Camponovo

LIVIA GROSSI

“La voce femminile nel teatro”

Incontro con la giornalista e critico teatrale GIOVEDÌ 13 luglio

h.21.00 – Terrazza del Mosè

ARIANNA SCOMMEGNA

“Magnificat”

di Alda Merini

Produzione Teatro degli Incamminati – deSidera Teatro Regia Paolo Bignamini DOMENICA 16 luglio

h.11.00 – Borgo di Santa Maria del Monte

Progetto Iceberg – Teatro itinerante – A cura di Karakorum Teatro

“Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” MARTEDÌ 18 luglio

h.21.00 – Terrazza del Mosè

“Intorno a Ifigenia, liberata”

Progetto e drammaturgia Angela Demattè e Carmelo Rifici

Regia Carmelo Rifici