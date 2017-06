Dal ponte di Cairate scatta la Fulgor Run

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Operosi come le formiche che compaiono sulle loro magliette, i Fulgor Runners di Cairate sono già da tempo al lavoro per la preparazione della seconda edizione della Fulgor Run, la camminata campestre non competitiva che si terrà sabato 10 giugno, con partenza alle ore 18,30 da via Pavia.

Considerato il successo dell’edizione 2016, saranno confermati i tratti più distintivi della manifestazione, a partire dai due percorsi di 11km e 5km, che subiranno solo piccole modifiche. Tutto pronto, dunque, per ripetere la suggestiva partenza dal Ponte di Cairate perché, come simpaticamente ricordato dagli organizzatori «ci sono solo due corse al mondo che partono su un ponte: la Fulgor Run e la Maratona di New York».

In gran parte confermato anche il resto del tracciato, che ripropone la percorrenza del tratto cairatese della Valle Olona, la ormai celebre salita del “Tamagnino“, un giro nelle campagne circostanti il paese, l’arrivo all’Oratorio San Luigi, senza ovviamente dimenticare il fascinoso passaggio all’interno del Monastero di Cairate.

Manifesta intenzione degli organizzatori è dunque quella di riproporre e consolidare le principali caratteristiche della manifestazione senza rinunciare a qualche novità che rinforzi e accentui lo spirito di quella che vuole essere un’occasione di incontro e di festa per tutto il paese.

«Le novità riguarderanno innanzitutto la volontà di migliorare l’organizzazione dell’evento – dicono gli organizzatori – Forti dell’esperienza dello scorso anno abbiamo pensato ad un sistema più fluido e veloce per le iscrizioni, oltre a qualche accorgimento lungo il percorso per rendere più scorrevole la percorrenza».

Tra le novità dell’evento, si segnala un gadget-regalo all’arrivo, per tutti gli iscritti. Al termine della camminata, per tutti i partecipanti saranno disponibili i servizi doccia e massaggio nel Fulgor-Village che sarà disposto negli spazi dell’Oratorio San Luigi, con la possibilità di cenare al Fulgor Bar e continuare la festa con la musica live dei Mister X Band, nota band bresciana già vista a Cairate in occasione del Palio dei Rioni 2016.

Anche quest’anno la manifestazione ha raccolto il supporto delle principali istituzioni cairatesi, Parrocchia, Comune, Pro Loco, Polizia Locale e Gruppo Alpini.

Le iscrizioni saranno possibili al banco apposito il giorno della gara, oppure online (accedendo al sito www.fulgorcairate.it/fulgorrun), o presso la Caffetteria “La Chicca” in via Molina 5, a Cairate. Sarà inoltre previsto un banco iscrizioni anche la sera di venerdì 9 giugno, presso l’Oratorio San Luigi di Cairate.