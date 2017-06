Dalle Marche a Londra in bici, con tappa a Varese

Tappa varesina per il biker Mauro Fumagalli, che sta portando avanti la seconda parte del progetto Jemo, un progetto solidale ideato e creato da MarcheBikeLife sulle strade delle Marche all’indomani del terremoto.

Galleria fotografica Dalle Marche a Londra 3 di 3

L’appuntamento era con Antonia Calabrese, che con la sua associazione Varese in… Maglia aveva realizzato degli scaldacollo per le popolazioni terremotate.

Ora Fumagalli pedala per rimettere in modo economia e prodotti di quellatormentata regione: la tappa finale è a Londra. «L’iniziativa è partita l’anno scorso, per promuovere il cicloturismo in Italia: voleva essere una sorta di “fiera itinerante” dalle Marche fino a Londra. Un progetto da condividere ogni giorno in un posto diverso – spiega Fumagalli – Poi c’è stato il terremoto e la promozione ha preso una piega diversa. Ho ricominciato a muovermi per portare un po’ di speranza nel domani e ho incontrato da Varese l’aiuto di Antonia e della sua associazione, che ci ha fornito coperte e scaldacolli utili per difendersi dal freddo ma ancora di più per sentire il calore, un calore importante per chi si sentiva un po’ abbandonato e “invisibile”»

Dopo avere raggiunto e consegnato gli scaldacollo nelle tendopoli, Fumagalli e la sua associazione hanno preso una nuova decisione: ripartire con la seconda edizione del percorso Marche – Londra: «Questa volta per promuovere i prodotti degli agricoltori marchigiani, e dare loro una nuova speranza di lavoro – spiega – Loro hanno visto il lavoro che avevamo fatto in occasione del terremoto, e ci hanno chiesto di parlare dei frutti del territorio. Siamo così tripartiti, ma questa volta “armati” di informazioni alimentari».

I prossimi passi saranno in collaborazione con uno chef stellato marchigiano, Errico Recanati, che riuscirà a fare scoprire maggiormente queste eccellenze: e l’appuntamento a V<arese, per ora solo informale è tra settembre e ottobre.

Intanto, Fumagalli continua a pedalare: arriverà a Londra il 24 di giugno, dopo aver superato il Sempione e poi Briga, per raggiungere Losanna, Besancon, Digione, Parigi, il canale della Manica e infine Londra.