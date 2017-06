Dardust inaugura l’estate al Castello Sforzesco

Durdast

Si inaugura l’estate live di Dardust che prenderà il via il prossimo 28 giugno dal Castello Sforzesco di Milano nella cornice storica del Cortile delle armi, uno scenario perfetto per dar vita al suo universo multidimensionale tra pianismo minimalista, elettronica Nord europea e un’attenta cura degli effetti visivi.

Dopo l’ultima apparizione nel cartellone di Piano City Milano Dardust è pronto a conquistare definitivamente Milano grazie ad una scaletta dove al fianco delle sue hit non mancheranno omaggi a Morricone, John Williams e Camille Saint Saëns come inediti rework e neppure un pizzico di musica barocca con la partecipazione straordinaria del controtenore DIMAIO: una proposta musicale unica e innovativa prodotta in prima persona dallo stesso Dardust dove la vocalità tipica del repertorio settecentesco sposa l’elettronica Nord Europea.

Pianista tra i più ascoltati su Spotify – 7 milioni di riproduzioni e oltre mezzo milione di ascoltatori mensili – Dardust aka Dario Faini ha alle spalle tre produzioni discografiche di successo di cui l’ultima “Slow is”, caratterizzata da un approccio completamente acustico, è stata presentata nell’ultima edizione del Festival SXSW di Austin lo scorso marzo e può vantare allo stesso tempo un curriculum d’autore che gli è valso da subito il sostegno di artisti quali Thegiornalisti, Levante e Ex-Otago, tra gli ultimi ad averlo voluto come special guest dei loro tour.

La tournée continuerà il 1 luglio ad Udine con la luce mattutina del Concerto del risveglio e farà tappa nella prestigiosa rassegna del Collisioni Festival a Barolo in apertura al trio Consoli -Silvesti e Gazzè continuando per una serie di appuntamenti tra Catanzaro, Torino e Viterbo sino a raggiungere per la prima volta l’entroterra turco in occasione del Nilufer Music Festival per poi chiudere l’estate con il Bum Bum Festival di Bergamo e il Rythmik Festival di Sestri Levante.

Prezzo in cassa € 10

Se acquisti on line € 8 + diritti di prevendita

Inizio concerto: ore 21,30

Apertura porte: ore 20.30

CASTELLO SFORZESCO DI MILANO