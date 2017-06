Debacle del M5S, è fuori da tutti i ballottaggi

grillo apertura 600

Un primo verdetto, basato sugli exit poll, emerge già alle 23 nelle elezioni amministrative italiane. Il Movimento 5 Stelle è fuori dai ballottaggi dei 4 capoluoghi di regione: a Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro.

A Genova in particolare, dove il movimento ha indicato la Cassimatis alle comunarie poi sconfessata da Grillo, sono in testa e vanno al ballottaggio i candidati del centrosinistra Gianni Crivello, e del centrodestra, Marco Bucci. Il grillino ufficiale Luca Pirondini si fermerebbe 10 punti sotto. Imbarazzante il risultato della Casimmatis che si è presentata da sola, gli exit poll le assegnano lo 0,2%.

A Palermo il M5s aveva grosse velleità: Grillo vorrebbe conquistare la Regione, e il sud con la proposta di reddito di cittadinanza è un serbatoio importante per il movimento. Eppure Leoluca Orlando, sindaco uscente, potrebbe vincere al primo turno anche per effetto di una bizzarra legge su base regionale che assegna la maggioranza al primo turno a chi arriva al 40%.

A ben guardare un sindaco vincente Grillo lo aveva, a Parma, il primo sindaco grillino di una grande città italiana, Federico Pizzarotti, che dovrebbe finire al primo turno in testa e se la vedrà al secondo turno con Paolo Scarpa del centrosinistra. Pizzarotti è sostenuto da una lista civica, il gruppo di consiglieri con cui ha amministrato in questi anni, ovvero il vecchio Movimento 5 Stelle, quello dei bravi ragazzi. IL candidato grillino ufficiale, Ghirarduzzi, negli exit poll veleggia tra il 3 il 7%.

Debacle anche a Verona dove la candidata sindaca Orietta Salemi (centrosinistra) è al 22-26%, Federico Sboarina (centrodestra) al 22-26%, Patrizia Bisinella (civica) al 18-22%, Alessandro Gennari grilino solo 9-13%.