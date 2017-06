Anche la città di Varese avrà il suo evento TEDx. Sabato 17 giugno andrà in scena nella splendida cornice del Centro Congressi di Ville Ponti la prima edizione di TEDxVarese, l’evento conferenza con il format TED nato negli Stati Uniti che ispira tutto il mondo portando idee che vale la pena diffondere.

Sul palco dell’evento saliranno 16 speaker che avranno a disposizione 12 minuti per raccontare la propria storia declinando il tema di questa edizione, che sarà “Tornare a crederci”.

“Pensiamo che ‘Tornare a crederci’ sia un messaggio potente per il tempo che viviamo” – ha dichiarato David Mammano, organizzatore e licenziatario dell’evento – “Contiene in sé una forte idea di speranza e di fiducia; è un messaggio da poter declinare in tante forme ma anche un possibile approccio alla vita e al modo in cui ognuno di noi può scegliere di progettare il futuro, confrontandosi con il passato e il presente”.

Come seguire TEDxVarese?

I biglietti per poter partecipare all’evento sono andati in tutto esaurito dopo poche ore dalla pubblicazione online. Per poter vivere ugualmente l’esperienza di TEDxVarese sarà possibile seguire le dirette video in streaming che verranno proiettate a ingresso libero e gratuito a Varese in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) e a Milano nello Showroom della Microsoft House. La diretta sarà rilanciata anche dai canali online di TEDxVarese e dei partner dell’iniziativa. È infine possibile iscriversi alla lista d’attesa dell’evento: nel caso si dovessero liberare posti il team organizzatore provvederà a comunicarlo immediatamente.

Il programma di TEDxVarese

A TEDxVarese prenderanno la parola scienziati, docenti, divulgatori scientifici, performer, amministratori delegati, artisti, persone comuni e personalità del territorio e nazionali. Questo l’elenco completo annunciato dal team organizzatore: Roberto Andreoli, direttore della divisione cloud ed enterprise di Microsoft Italia e charity athlete di Suunto; Alan Belward, earth observation scientist del Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra; Elisa Carnelli, attrice e drammaterapeuta; Vittorio Cosma, produttore, musicista e compositore; Alberto Frausin, CEO di Carlsberg Italia; Roberta Maddalena, artista; Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo del FAI; Grammenos Mastrojeni, diplomatico, docente e scrittore; Iolanda Pensa, wikipediana e ricercatrice; Luca Perri, astrofisico; Michela Prest, fisica; Silvio Revelli, CEO di Volta Robots; Luca Stricagnoli, musicista; Massimiliano Tarantino, segretario generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e CCO del Gruppo Feltrinelli; Cristina Tringali, fotoritoccatrice e Federico Visconti, rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC.

L’evento comincerà alle 9:30, si concluderà alle 17:45 e sarà suddiviso in tre sessioni: una mattutina dalle 10:30 alle 12:30 e due pomeridiane dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 16:30 alle 17:45. La presentatrice di TEDxVarese sarà Silvia Giovannini, nota giornalista e digital strategist di Varese.

“TEDxVarese sarà un grande evento fin dalla sua prima edizione, capace di valorizzare i centri di produzione del sapere del territorio, le storie e i progetti ma anche in grado di richiamare speaker di livello da tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Giovanni Zenga, co-organizzatore dell’evento.

“È con grande piacere che offriamo supporto e le nostre strutture a un gruppo di giovani che è stato capace di portare freschezza e innovazione sul nostro territorio. Il tema di questa edizione è particolarmente interessante e affine alla nostra visione perché è in grado di interpretare al meglio lo spirito con cui affrontare il tempo che viviamo” ha dichiarato Giuseppe Albertini, presidente della Camera di Commercio di Varese.

“Siamo molto contenti di essere parte di questo evento e contribuire alla sua realizzazione. TEDxVarese ha un significato importante anche sul piano simbolico perché è una testimonianza vera del fatto che lasciare spazio ai giovani è un approccio vincente. È la prima volta che un evento di questo tipo arriva in città e questo è reso possibile grazie al gioco di squadra di tanti soggetti” ha dichiarato Marco Giovannelli, direttore di Varesenews, promotore e media partner di TEDxVarese.

Gli sponsor e i partner dell’iniziativa

L’evento è organizzato grazie alla presenza di importanti sponsor territoriali e nazionali: Acer Italia (Gold Sponsor), Elmec Informatica (Pro sponsor), Savinelli, Novello Case e Rise Italia (Medium Sponsor). Camera di Commercio è main partner dell’iniziativa. Sono partner di TEDxVarese anche Confartigianato Varese, Logitech, Fondazione Merlini, la Scuola Superiore per i Mediatori Linguistici di Varese e Igers Varese. TEDxVarese è realizzato con il patrocinio della Commissione Europea – Joint Research Centre, della Provincia di Varese, del Comune di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Università LIUC Carlo Cattaneo.