Del Torchio: “In campo con una squadra di dodici giocatori”

Si è tenuto ieri sera, mercoledì 21 giugno, il primo consiglio comunale della nuova giunta del rieletto Riccardo Del Torchio. Nella sala mostre del Comune, la serata ha visto la convalida dei consiglieri comunali eletti nella consultazione dell’11 giugno e la proclamazione degli assessori che accompagneranno il Primo Cittadino nei prossimi cinque anni. Tanta la partecipazione da parte dei cittadini, almeno un centinaio infatti i presenti.

Galleria fotografica Consiglio Comunale Besozzo 2017 4 di 15

Dopo il giuramento del Sindaco e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno sostenuto la giunta di Del Torchio, come previsto dall’ordine del giorno, si è passati alle nomine. «Abbiamo avuto un gruppo che ha avuto molte preferenze durante le elezioni amministrative e questo non può che sottolineare che siamo una squadra forte – ha voluto sottolineare Del Torchio - La scelta degli assessorati è stata dunque fatta pensando alle competenze specifiche delle persone ma anche rispetto ai voti presi. Gli assessorati sono quattro ma, come detto in campagna elettorale, in campo saremo una squadra di dodici giocatori. La nostra idea infatti, è quella di lavorare in gruppo ed è per questo che lunedì, durante il prossimo consiglio comunale, andremo a nominare delle importante deleghe ai consiglieri mentre a fine luglio, dopo una consultazione con la minoranza, proporremmo delle consulte».

L’incarico di vicesindaco è stato affidato a Gianluca Coghetto, «per due motivi: il numero di preferenze e la condivisione della stessa filosofia nella gestione del comune». A lui anche la nomina di assessore allo territorio e allo sport. Il Capogruppo del Consiglio Comunale invece è Francesca Pianese.

Gli assessorati invece sono quattro, così divisi: come già detto Gianluca Coghetto al territorio e sport, Michela Bonati al bilancio, efficenza amministrativa e trasparenza, Enrica Bellorini, assessorato alle politiche sociali mentre Silvia Sartorio alla cultura.

Le deleghe, che verranno poi votate nel prossimo consiglio comunale, saranno così proposte: Tiziano Pedroni per il lavoro, la salute e l’integrazione, Gianceleste Pedroni alle politiche giovanili e istruzione, Elena Franzetti al commercio, sviluppo e manifestazione, Francesca Pianese alle politiche della famiglia.

Verranno poi proposte, altre quattro consulte: Edorado Racchetti alla comunicazione, Francesca Binda all’ambiente, Francesca Brunella nel rapporto con le associazione, Angela Lilio al bilancio partecipato. Queste, come spiegato dal Sindaco, verranno condivise con la minoranza e votate a fine luglio.

La minoranza è composta da Fausto Emilio Brunella e Paola Bordiga per la compagine “Noi con Besozzo”, da Fabio Beverina e Anton Tombolato per la compagine “Insieme per Beverina Sindaco”.

LO SPECIALE ELEZIONI DI BESOZZO