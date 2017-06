Denunciato 30enne per violenza sessuale

volante polizia notte

Denunciato un 30enne per violenza sessuale. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, in un locale del centro di Varese, quando un gruppo di amici si è fermato per mangiare un panino.

Nel gruppo vi era anche una ragazza di 22 anni, residente a Gallarate, che in attesa del panino e dovendo fruire della toilette, ha chiesto indicazioni al gestore del locale. Questi l’ha indirizzata ad un suo dipendente per accompagnarla al secondo piano dove è situato il servizio igienico.

A questo punto l’uomo di origine egiziana, trentenne, pare abbia iniziato ad abbracciare e baciare la ragazza, sul collo e sul seno. La giovane avrebbe reagito e pare sia riuscita a divincolarsi, raggiungendo gli amici ed il fidanzato che l’aspettavano, seguita a poca distanza dal 30enne.

Il racconto fatto dalla ragazza agli amici ed al fidanzato ha scatenato la reazione di quest’ultimo che si è scagliato contro l’egiziano: solo l’intervento degli altri amici ha permesso di riportare la calma. Gli agenti della volante intervenuti nell’immediatezza, dopo averlo identificato, hanno denunciato il 30enne per gli atti sessuali compiuti.