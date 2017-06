Foto varie

Dopo il grande successo di “ANTROPOLAROID” di e con il premio Ubu Tindaro Granata, andato in scena lo scorso 17 giugno, Villa Menotti torna ad ospitare un altro spettacolo di altissima qualità e alcuni dei migliori attori del panorama teatrale italiano ed internazionale.

Venerdì 23 giugno, nell’ambito di Terra e Laghi Festival, con la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Cadegliano Viconago (Va) ed in particolare del sindaco Arnaldo Tordi, dell’assessore alla cultura Stefano Boltri e della presidente della Biblioteca Aleksandra Damnjanovic, Teatro Blu presenta “Di a da in con su per tra fra Shakespeare”.

Sul palco, insieme all’autrice e regista Serena Sinigaglia, ci saranno Arianna Scommegna e Mattia Fabris. Insieme racconteranno la storia di un amore, quello dell’autrice per Shakespeare, la storia del mestiere di attore, di un’evoluzione, di un percorso di crescita artistico e umano.

Ingresso gratuito, prenotazioni a info@teatroblu.it o allo 0332 590592.