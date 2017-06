Diana è stata uccisa con 20 coltellate

Omicidio via Goito Busto Arsizio 14 giugno 2017

L’ha uccisa con 20 coltellate. La furia omicida di Muhamed Vrapi (62 anni originario di Durazzo ma cittadino italiano) si è scatenata in pochi secondi dal momento in cui ieri pomeriggio (mercoledì) ha impugnato un lungo coltellaccio da cucina fino a quando la moglie Diana Vrapi Koni (52 anni, anche lei nata in Albania ma cittadina italiana) ha esalato l’ultimo respiro.

Galleria fotografica Omicidio via Goito Busto Arsizio 14 giugno 2017 4 di 11

Così si è consumato l’ennesimo dramma in famiglia a Busto Arsizio, all’interno di una graziosa villetta gialla in via Goito, ristrutturata dallo stesso uomo che ieri ha deciso di cancellare una vita passata insieme e durante la quale hanno cresciuto tre figli ormai adulti e indipendenti. L’ha cancellata col sangue della moglie al culmine dell’ennesimo litigio che sembrerebbe essere scaturito dal sospetto che lui avesse un’altra relazione.

Per questo lei sarebbe andata via di casa qualche giorno prima per andare a stare da uno dei figli. Lui, però, ieri l’avrebbe chiamata per chiederle un incontro nella loro casa e Diana non ci ha pensato due volte ed è andata dal marito. Non si è trattato, però, del classico ultimo tentativo di riappacificazione perchè la coppia – almeno fino a poco tempo fa- sembrava affiatata. Per questo lei è andata da Muhamed convinta che non le sarebbe potuto succedere niente di male.

Ora l’uomo è in carcere a Busto Arsizio in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà domani. Massimo riserbo da parte della Procura, invece, su quanto dichiarato nell’interrogatorio eseguito subito dopo l’omicidio. Il pm Maria Cristina Ria ha anche disposto l’autopsia sul corpo di Diana per chiarire le cause della morte.