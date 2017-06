Dieci candeline per Gavirate Rosa Shopping

Foto varie

La città da vivere col suo centro storico scaldato da tanta gente e dalle sere della prima estate, con negozi aperti fino a tardi e quell’atmosfera rosa dedicata alle signore che tanto piace anche ai mariti.

È Gavirate Rosa Shopping, appuntamento che declina la passione per il centro con la voglia di passare qualche ora all’aperto dedicandosi agli acquisti, a mangiarsi un panino o a scambiare quattro chiacchiere per strada.

Domani sera, giovedì 22 giugno, sarà il primo dei quattro appuntamenti del giovedì, che si terranno anche il 29 giugno, il 6 e il 13 luglio.

E sempre domani sera si raggiungerà anche un traguardo importante: i 10 anni di questa manifestazione, resa possibile dall’impegno dei Commercianti del centro storico e dal Distretto Due Laghi col patrocinio di Comune, Pro Gavirate, Confesercenti e Ascom Varese.

Il presidente del Distretto Due Laghi Marco Bioli ha parlato di «traguardo importante che mete in evidenza l’impegno de commercianti di Gavirate».

E guardando il calendario c’è da credergli: sono quattro appuntamenti in cui lo sforzo organizzativo per la buona riuscita della manifestazione è massimo, ma che verrà ripagato dalla forte attrattiva rappresentata da questa manifestazione.

La prima sera, domani, giovedì 22 giugno sarà la “Notte delle luci” con spettacoli di strada, animazione per i bambini; sette giorni dopo, il 29, raduno di Ducati ed esibizione di zumba; il 6 luglio in campo le associazioni sportive della città, mentre il 13 luglio sarà una serata dedicata a salti e trampolini per bambini, con tanta musica.