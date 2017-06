Dieci proposte artistiche per la facciata della caserma Garibaldi

caserma garibaldi varese bella

Dieci proposte artistiche per il telone che coprirà la facciata della ex caserma sono pronte. Gli studenti del liceo Artistico “Frattini” di Varese hanno terminato il loro lavoro e ora la parola passa alla giuria tecnica che oggi si ritroverà per selezionare le proposte che poi saranno sottoposte al voto dei cittadini.

La giuria dovrà indicare le tre proposte che poi saranno sottoposte al voto online da parte dei cittadini che potranno scegliere quella che andrà a comporre la grande tela in piazza Repubblica.

Questo pomeriggio i ragazzi dell’artistico, accompagnati dagli insegnanti che li hanno seguiti in questi mesi di lavoro, presenteranno le loro opere ai giurati. La Giuria tecnica è composta dal designer e artista di fama internazionale Marcello Morandini, da Gianmarco Gaspari, presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Università degli Studi dell’Insubria, Roberto Cecchi, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Varese, Andrea Civati, assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Varese, Fabio Giovanetti, preside Liceo Artistico Frattini, Graziella Roncati Pomi, componente settore Commercio Giunta Camera di Commercio e Industria di Varese, dalla giornalista Luisa Beatrice Negri e dall’artista varesino Silvio Monti.