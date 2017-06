Dimissioni al Pasta, dal Comune dispiacere ma ottimismo per il futuro

Dimissioni Pasta, Comune: \"Dispiace perchè in un anno abbiamo rilanciato il teatro e migliorato i conti\"

Dopo 24 ore di riflessione l’Amministrazione comunale rende noto, con un comunicato, la propria posizione in merito alla nuova bufera sul teatro Giuditta Pasta. “Prendiamo atto con rammarico della conferma delle dimissioni di Paolo Pasqui e della vice Egle Prada dal cda della Fondazione che gestisce il teatro cittadino”.

Il Comune sottolinea i risultati positivi “il rilancio del teatro e il netto miglioramento del conto economico” ottenuti nell’ultimo anno: “Come da impegni elettorali abbiamo ridotto il contributo del comune alla fondazione; da 280mila euro nel 2015 siamo scesi a 210mila euro nel 2016 e a 160mila nel 2017, in conseguenza della riduzione dei contributi a nostro favore, da parte dello Stato, di un milione e 800mila euro”.

Le criticità appaiono ad aprile: “Siamo venuti a conoscenza della volontà del presidente di trovare una differente figura, rispetto all’attuale, che si occupasse della direzione artistica. Abbiamo allora convocato il cda e il direttore artistico per cercare di capire le improvvise criticità sopraggiunte ed effettuare un tentativo di riconciliazione, nell’interesse della Fondazione e del teatro stesso, a fronte di un programma 2017/2018 in avanzata fase di completamento. Tentativo che però non ha dato gli esiti sperati”.

Non manca un pizzico di amarezza: “Dispiace di dover prendere atto che in questa situazione hanno prevalso aspetti diversi dalle rispettive professionalità dimenticando l’obiettivo che si sta faticosamente raggiungendo, ovvero la continuità della Fondazione, della stagione teatrale e il sostegno dell’attività culturale del Comune, effettuata nello specifico con un dimezzamento dei costi che gravano, è bene ricordarlo, sulle spalle dei saronnesi”.

L’Amministrazione resta ottimista sul futuro: “In ogni caso va dato atto ai membri dimissionari di aver raggiunto un risultato positivo in una situazione molto difficile, e per questo l’Amministrazione comunale non può che ringraziarli. Nei prossimi giorni saranno nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione”