“Dimissioni”, la richiesta dell’opposizione anche il 2 giugno

“Dimissioni”, scritto nero su bianco della maglietta.

È la richiesta delle opposizioni a Lonate Pozzolo, ribadita anche durante la cerimonia del 2 giugno.

Consiglieri e simpatizzanti dei Democratici Uniti (centrosinistra) si sono presentati alla consegna delle Costituzioni ai ragazzi, affidata quest’anno – essendo il sindaco Rivolta in carcere – alla vicesindaca Sabrina Marino (lei, in quota Lega Nord, in fascia tricolore, disobbedendo per così dire al diktat di Salvini).

I Democratici Uniti saranno ancora in piazza nel weekend. Lunedì 5 giugno è previsto il consiglio comunale (qui il “programma”), un gruppo di cittadini ha organizzato per la seconda volta un presidio-fiaccolata davanti al municipio, in contemporanea con l’assemblea civica.