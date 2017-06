“Dimmi perchè parti”,Gianni Spartà presenta il suo libro

Tempo libero generica

Il giornalista Gianni Spartà, racconta nel suo nuovo libro, Dimmi perchè parti, le sue esperienze di viaggio a contatto con la natura, con la spiritualità e con gli aspetti umani dei suoi incontri. L’opera vede la prefazione del campione di ciclismo Vincenzo Nibali.

Appuntamento per il 24 giugno, alle 17:30, per una grande festa, alla libreria Ubik Varese in piazza Podestà. La presentazione chiuderà la settimana Cine Bici Festival. Presenti con l’autore, l’editore Massimiliano Comparin, il vicedirettore di VareseNews Michele Mancino e l’assessore alla cultura del Comune di Varese, Roberto Cecchi.