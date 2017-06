Dino Busti è sindaco per la sesta volta

Marchirolo elezioni 2017

Il vecchio leone ruggisce ancora: a dispetto dei suoi 80 anni Dino Busti si è rimesso in gioco dopo quasi dieci anni di assenza dal Comune e ha vinto nuovamente, diventando sindaco di Marchirolo per la sesta volta con la lista “Marchirolo in comune”.

“Da domani mattina saremo al lavoro” è la sua prima dichiarazione, mentre corre a casa a dormire perché domani mattina presto ha un impegno non rimandabile. “I festeggiamenti? Ci pensiamo domani, ma più che festeggiare ci metteremo subito al lavoro, consapevoli che c’è tanto da fare, tutti i giorni”.

La netta vittoria sull’avversario principale, Salvatore Parise della lista “Marchirolo in evoluzione”, lista di continuità con l’amministrazione uscente del sindaco Cetrangolo, sembra non averlo colto di sorpresa: “Ero abbastanza tranquillo – dice Busti – Non voglio sembrare spocchioso, ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con i cittadini di Marchirolo, li conosco, mentre i miei avversari secondo me non hanno mai avuto la capacità di essere in sintonia con il paese”.

“Contento, certo che sono contento, contentissimo, ma so cosa significa essere alla guida di un Comune e dunque sono molto consapevole del grande lavoro che ci attende”.