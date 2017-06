Dipinti in cerca d’autore

AAA, disegni in cerca del loro autore.

Ci scrive la nostra lettrice Elisa: «Oggi [venerdì 2 giugno, ndr] verso l’una, Abbiamo trovato un strada, vicino al bar la Cupola di Varese (zona Brunella) una cartelletta in cartone contenente dei dipinti e degli appunti di un corso di pittura. Ci sembra di aver visto che cadeva dal tetto di una macchina nera in corsa che non siamo riuscir a rintracciare».

uno dei dipinti smarriti

Se siete i proprietari della cartelletta e dei disegni, potete contattare Elisa al numero 3382202904.