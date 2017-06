Distaccamento senza pompieri lunedì sera: torneranno le chiusure?

I pompieri erano al lavoro ma, malgrado i numerosi interventi richiesti per i danni provocati dal maltempo, il distaccamento di Saronno rimane chiuso perchè il personale viene mandato in altri presidi.

E’ quanto accaduto lunedì sera al distaccamento cittadino dei vigili del fuoco suscitando la preoccupazione in città che torni lo spettro delle chiusure del presidio di via Stra’ Madonna per far fronte alle carenze di personale del comando provinciale.

Lunedì alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Saronno e Caronno Pertusella: la squadra di pompieri in servizio dalle 8 del mattino ha ultimato gli interventi in corso lavorando fino alle 21,45 senza che nessuno del turno montante li sostituisse. Questo malgrado i vigili saronnesi del turno notturno fossero regolarmente in servizio. Sono stati però smistati in altri distaccamenti del comando provinciale di Varese per sopperire a carenze di personale. Nel distaccamento di Saronno ne sono rimasti due troppi pochi per garantire servizi e interventi.

E’ una situazione nota nel Saronnese dove in passato le chiusure del distaccamento erano diventate tanto frequenti che la comunità si era mobilitata con interventi del mondo politico che erano arrivati anche in Senato e alla Camera. Da qui la preoccupazione, di fronte ad una chiusura che casualmente è stata concomitante ad un momento critico per il Saronnese, che queste assenze possano tornare ad essere frequenti. Del resto negli ultimi giorni anche altri distaccamenti sono stati vittime delle stesse chiusure.