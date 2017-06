Don Fabio lascia Abbiate. Arriva don Silvano

Festa delle ciliegie ad Abbiate Guazzone (inserita in galleria)

Don Fabio Molteni lascia la parrocchia di Abbiate Guazzone. Arrivato due anni fa, don Fabio, vicario parrocchiale per la frazione di Tradate, ha conquistato subito numerosi fedeli, giovani e meno giovani. Ora, però, dopo soli due anni di attività, la Curia ha deciso per il suo trasferimento, come parroco a Rovello Porro.

Nella parrocchia di Tradate arriverà Don Silvano Lucioni, 76 anni, che si occuperà anche della parrocchia di Abbiate Guazzone. L’annuncio è stato dato durante la messa della domenica, tramite una lettera inviata dal vicario Episcopale, monsignor Agnesi, in cui veniva annunciata anche una riorganizzazione degli orari delle messe.