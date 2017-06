Donazione del midollo osseo, una serata con l’associazione “Un, due, tre…Alessio”

busto arsizio varie

Giovedì 8 giugno alle ore 20.45 nell’aula magna dell’istituto Universitario Carolina Albasio l’associazione “Un, due, tre…Alessio”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, organizza una serata informativa sul tema “Il Dono” sulla donazione dl midollo osseo per condividere la cultura del dono e capovolgere il destino di pazienti in tutto il mondo.

L’Associazione è nata nel 2015 per volere della famiglia e degli amici di Alessio (qui la sua storia), un bimbo che a soli 14 mesi si ammala di una malattia oncoematologica che lo porta ad affrontare tre trapianti midollari e una lunga serie di terapie presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove il Prof. Franco Locatelli, primario del reparto di oncoematologia, ha creato l’unità operativa NORA frequentata quotidianamente da bambini e ragazzi affetti da malattie oncoematologiche che si sottopongono ad un percorso di diagnosi e di terapie in sedazione analgesica.

L’obiettivo della serata è diffondere informazioni su queste patologie che affliggono pazienti che spesso hanno come ultima possibilità di guarigione la possibilità che esista un donatore di sangue midollare e delle cellule staminali emopoietiche che esso contiene. Far conoscere l’importanza della cultura del dono è fondamentale: soltanto una persona su centomila, infatti, è compatibile con chi sta aspettando il trapianto di midollo ed è indispensabile aumentare il numero di potenziali donatori. Per diventare un potenziale donatore di midollo osseo non servono particolari requisiti: basta avere tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 Kg, godere di buona salute e fare un prelievo di sangue un centro autorizzato. Il potenziale donatore sarà così inserito in un apposito registro.

La serata dell’8 giugno si propone di informare in modo chiaro e corretto su cos’è il midollo osseo, sul trapianto di midollo osseo, su come diventare donatori e tante altre informazioni sul tema.

L’appuntamento anticipa di qualche giorno la seconda edizione delle Alimpiadi che si svolgeranno sabato 10 e domenica 11 giugno alla Corte del Ciliegio.

Ingresso libero.

Per informazioni: Associazione UN DUE TRE … ALESSIO – e-mail: unduetrealessio@gmail.com – sito: unduetrealessio.weebly.com