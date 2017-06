Donna investita allo svincolo A4 – A8

Le foto di Malnate

Una donna non identificata di 60 anni è stata investita nella serata di ieri, domenica 25 giugno in autostrada.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 nel punto di svincolo fra l’autostrada A4 Torino Venezia e la A8 Milano-Varese in direzione nord.

Sul posto è stata invita un’ambulanza e un’automedica.

La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli: è in coma.

In posto anche la Polizia Stradale e il personale della società autostrade.