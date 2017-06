“Donne”, lo spettacolo di Lucilla Giagnoni a Villa Pion

teatro generica

Una bella serata di teatro domani, martedì 6 giugno, a Lavena Ponte Tresa, nell’ambito del festival internazionale “Terra & Laghi” con la direzione artistica di Silvia Priori.

Alle 21, a Villa Pion (di fianco al Comune), Lucilla Giagnoni presenta “Donne – Racconti di piccole donne scritti da grandi donne”.

La serata è ad ingresso gratuito.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Salone Polivalente comunale, in via Colombo 42.

