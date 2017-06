Dopo 20 anni, l’associazione dell’audiovestibologia cambia presidente

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Settecento persone tra bambini, genitori e pazienti di tutt’Italia hanno affollato domenica 11 giugno Villa Gagnola a Gazzada Schianno. Si è svolta, infatti, la tradizionale “Festa di Primavera” di AGUAV, l’associazione dei pazienti dell’audiovestibologia di Varese diretto dalla dottoressa Cristofari.

All’incontro, che, come tradizione, somma momenti scientifici e tecnici ad altri ludici sono intervenuti anche il direttore generale dell’ASST Sette Laghi Callisto Bravi accompagnato dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo. Entrambi hanno assicurato sostegno e supporto nell’iter che vuole ottenere il riconoscimento di Centro di riferimento regionale nella cura della sordità.

Un momento emozionante è stato il saluto d’addio della storica presidente Tiziana Basso Roi che, dopo 20 anni di ininterrotta presidenza, ha lasciato il posto a Eleonora Teri, giovane dottoressa laureata in scienze della Comunicazione portatrice di impianto cocleare. Verrà affiancata, in qualità di vicepresidente da Paolo Bagatin, padre di una bimba sorda impiantata. Ad attenderli il delicato compito di portare avanti con passione e tenacia l’impegno della presidente uscente. La scelta, però, non è casuale ma vuole proprio rimarcare l’importanza di un centro che vuole garantire a tanti altri genitori di poter usufruire delle cure a 360° che l’audiovestibologia di Varese assicura a tutti i suoi pazienti, offrendo risultati di successo che ridonano la serenità alle famiglie e l’udito ai bimbi.