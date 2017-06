Dopo 30 anni rinasce il Palio dei Rioni di Abbiate. L’iniziativa è stata portata avanti da un gruppo di ragazzi che da quasi un anno stanno lavorando alla rinascita del Palio, la cui tradizione si è interrotta 30 anni fa. Ora tutto è diventato reale: dal 29 giugno i 6 rioni di Abbiate Guazzone (Stragesa, Canonica, Su al monte, Cantunn dei piatti, Cantunn dei mort, Bartolora) si contenderanno il rinato Palio, tra giochi e iniziative per tutti, grandi e piccoli.

Per l’occasione è giunto anche il messaggio anche di Don Ampelio, parroco del paese per 10 anni e che in passato ha fortemente sostenuto il Palio dei Rioni. Tutto il programma dell’iniziativa è disponibile sul sito. SI parte il 29 giugno, alle 20.30 con la santa messa in cui vi sarà la benedizione degli stendardi. Poi per due fine settimana, da venerdì a domenica, sono previsti i giochi, le competizioni e lo stand gastronomico.

Storia del palio di Abbiate Guazzone

Nel 1987 Don Ampelio e un gruppo di giovani Abbiatesi, decisero di istituire “La sagra dei cantoni di Abbiate”.

L’intento era quello di divulgare fra gli Abbiatesi la conoscenza dei propri cantoni e di vivere una settimana di sana rivalità sportiva in un contesto di vera amicizia.

Abbiate Guazzone venne divisa in 6 cantoni, Canonica -Bartolora – Stragesa – Cantunn dei mortt – Cantunn dei piatt – Su al monte. Fu una manifestazione molto apprezzata e seguita, ma col passar degl’anni è andata un po a perdere quell’entusiasmo che lo aveva fatto nascere all’epoca.

nel 2016 un nuovo gruppo di giovani Abbiatesi, con forte spirito di iniziativa e creatività, ha deciso di far rivivere la storia e nel contempo di dare nuova identità a questa manifestazione, istituendo Il Palio dei Rioni .

Offrire a tutti,grandi e piccoli, residenti in ABBIATE GUAZZONE, un momento di svago e soprattutto di aggregazione, il coinvolgimento gioioso , seppure sotto bandiere diverse, un sano agonismo tra RIONI, che si sfideranno in giochi e tornei.