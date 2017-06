“Dopo il murales di Ravo, ne ho voluto uno sulla mia casa”

Un dipinto con la riproduzione del famoso dipinto “Il bacio” di Hayez.

Galleria fotografica Il bacio di Hayez 4 di 4

E’ stato realizzato nella giornata di ieri, lunedì 19 giugno, ad Angera per volere della signora Anna Brovelli, di 76 anni. «Dopo aver visto il murales di Caravaggio realizzato da Ravo, ho pensato di fare qualcosa anche io. Pochi giorni fa è stata istallata una targa che ricorda la storia di questa via. Oggi infatti, è Via per Merzagora ma una volta era Via Dell’Amore. Così ho pensato di chiedere agli artisti di realizzare il famoso dipinto di Hayez».

Anna Brovelli è di Angera e vive da sempre in paese: «Mi piacerebbe che tutti prendessero iniziative simili. Il dipinto di Ravo realizzato lo scorso anno, richiama molta gente in paese e sarebbe un buon modo per attrarre turismo anche nelle altre vie». Il murales è stato realizzato ieri ma, «ci sono già persone che vengono e si entusiasmano». A realizzare il dipinto è stato Joel Elbaz con l’aiuto di Ravo che usato le bombolette spray per lo sfondo.