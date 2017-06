Dopo la pioggia, nel weekend torna il sole

17/02/2017. Guardate sorgere il sole !

Dopo una settimana di pioia e disagi, il primo weekend di luglio riporterà il sole in provincia di Varese.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 1 luglio sarà soleggiato con nuvolosità cumuliforme in addensamento nel pomeriggio tra Alpi e fascia pedemontana che potrebbe portare qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, raramente altrove. Più sole in pianura con temperature in lieve rialzo.

Domenica 2 luglio il tempo sarà soleggiato con transito di nubi alte al mattino. Asciutto e caldo gradevole.