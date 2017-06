“Dopo le elezioni amministrative”, alla Schiranna il Pd si confronta sui risultati

Varese - Festa dell'Unità 2016

Un momento di confronto e approfondimento sui risultati delle elezioni amministrative che hanno coinvolto 11 comuni del Varesotto. L’appuntamento è in programma venerdì, alle ore 21, nell’ambito della Festa de l’Unità della Schiranna.

Interverranno alcuni dei protagonisti di questa tornata elettorale, fra i quali Mimmo Mottura (Cassano Magnago) e i sindaci eletti Riccardo Del Torchio (Besozzo), Angelo Bertagna (Galliate Lombardo), Dino Busti (Marchirolo) e Mauro Croci (Sumirago) insieme all’attuale primo cittadino di Tradate, in corsa per la riconferma, Laura Cavalotti.

«Sarà l’occasione per rilanciare la sua sfida verso un nuovo mandato – sottolinea il coordinatore della Festa de l’Unità, Bassano Falchi – e per fare un analisi più generale del voto di domenica nel Varesotto». Parteciperanno alla serata anche il segretario regionale del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, e quello provinciale Samuele Astuti, mentre a tenere le fila del dibattito sarà il responsabile provinciale Pd per gli enti locali, Paolo Bertocchi. L’incontro sarà moderato dal giornalista Paolo Candeloro.