Dopo novant’anni ritorna sulle isole il capolavoro firmato Daniele Ranzoni

A novant’anni di distanza, dal 2 luglio al 15 ottobre 2017, le Gallerie Maspes di Milano riportano sulle Isole di Brissago, nella parte svizzera del lago Maggiore, il celebre dipinto di Daniele Ranzoni Ritratto di Antonietta Tzikos di Saint Leger.

La mostra, ideata da Francesco Luigi Maspes ed Elena Orsenigo, documenta la genesi di uno dei più importanti capolavori dell’artista protagonista del periodo scapigliato milanese, realizzato nel 1886 sulle Isole di Brissago e oggi custodito in collezione privata italiana.

La rassegna riporterà inoltre d’attualità la figura e la vicenda umana di Antonietta di Saint Leger, la prima a dar vita sulle Isole a un giardino botanico, oggi divenuto Parco Botanico del Cantone e meta di migliaia di turisti.

Il ritratto, commissionato a Daniele Ranzoni dalla stessa Principessa di Saint Leger, proprietaria dal 1885 delle isole di Brissago, vi rimase fino al 1927 quando venne staccato dalla parete del salotto della sua villa.

Capolavoro della tarda maturità, il Ritratto di Antonietta Tzikos di Saint-Leger, entrato nel 1949 nella celebre collezione di Giacomo Jucker, è considerato uno degli ultimi e più intensi ritratti psicologici di Daniele Ranzoni e di tutta la ritrattistica dell’800 europeo; è un quadro in cui la principessa è colta in un atteggiamento quasi vulnerabile, priva del carattere tenace che ne aveva contraddistinto l’esistenza e in cui la pennellata scarna presenta una gamma cromatica risolta con minime variazioni di colore.

Daniele Ranzoni è stato un esponente di spicco di una straordinaria stagione artistica, tutta milanese, idealmente iniziata con il Piccio e proseguita con Luigi Conconi e Virgilio Ripari, che si faceva promotrice di un linguaggio pittorico innovativo, svincolato dai modelli accademici, capace di esprimere i cambiamenti sociali e culturali dell’epoca, attraverso una stesura vaporosa, fatta di pennellate sfatte.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione delle Isole di Brissago, l’Ente Regionale Locarnese e Vallemaggia e il progetto di Parco Nazionale del Locarnese, che insieme alle Gallerie Maspes, si sono posti il duplice obiettivo di una promozione ambientale e culturale.

La rassegna è una nuova tappa dell’indagine promossa dalle Gallerie Maspes di Milano sulla figura del pittore scapigliato lombardo, iniziato con la mostra Ranzoni. Lo scapigliato maudit e che ha portato alla pubblicazione di un volume monografico che contiene un contributo storico-critico di Annie-Paule Quinsac, il carteggio inedito di Giacomo Jucker sull’opera Ritratto di Antonietta Tzikos di Saint-Léger, la biografia di Antonietta Tzikos di Saint-Léger redatta da Eva Frassi, oltre ai risultati delle analisi diagnostiche effettuate sulla stessa tela da Thierry Radelet, e a un approfondimento riguardante il suo restauro a cura di Enrica Boschetti.

LA PRINCIPESSA DI SAINT LEGER. Ritorno alle isole di Brissago

Sala Rossa, Hotel Isole di Brissago,

Lago Maggiore, Svizzera

2 luglio – 15 ottobre 2017

Inaugurazione su invito: domenica 2 luglio 2017, alle ore 15.00

Orari mostra: da lunedì a domenica 9.00-18.00

L’ingresso in mostra è gratuito, ma vincolato al biglietto di ingresso alle Isole: orari e tariffe su: www.isolebrissago.ch

Informazioni: tel. 02 863885 info@galleriemaspes.com www.galleriemaspes.com