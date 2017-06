Doppio concerto per il coro Europae Cantores

foto varie di eventi vari

Il coro Europae Cantores sará in concerto nella provincia il 16 e il 18 giugno 2017. Venerdì 16 giugno, alle 21.00, canterà nella chiesa Inv. Santo Stefano di Mombello e domenica 18 giugno, alle 18.00, nella chiesa San Giorgio di Biumo Superiore, Varese. Come al solito l’entrata sarà ad offerta libera.

Il pezzo proposto é un’opera sacra relativamente poco conosciuta di Giacomo Puccini, la cosiddetta Messa di Gloria, un’opera di gioventù del compositore. In effetti Puccini la compose quale esercizio di diploma all’Istituto Pacini di Lucca e fú eseguita per la prima volta nel 1880, quando Puccini aveva solo 22 anni. Malgrado sia stata ben ricevuta, quest’opera non fu più eseguita fino al 1952. E una Messa completa a tutti gli effetti, scritta per soli, coro e orchestra. Canteranno con il coro i due solisti Alessandro Mundula (tenore) e Oliviero Pari (basso) e saranno accompagnati da un’orchestra ad hoc sotto la guida di Roberto Nessi.

Il coro Europae Cantores esiste dal 1984 ed é diretto da Tomáš Škraban dal 2016. Una caratteristica dell’Europae Cantores é di riunire in una comune passione per la musica coristi da varie nazioni europee. «Al momento siamo una settantina di cantanti e più di una decina di nazionalità. In questo raggiungiamo il primo obbiettivo di questo coro che é di riunire nel canto la diversità culturale delle nazioni europee – si legge nella nota di presentazione -. Il secondo obbiettivo é quello di promuovere un repertorio che rifletti questa diversità culturale, e per questo proponiamo sia dei pezzi del repertorio classico che dei pezzi di compositori contemporanei o tratti dal folclore europeo, cantati sempre in lingua originale. Ci esibiamo nella provincia di Varese solitamente due volte all’anno, una volta nel periodo natalizio e l’altra all’inizio dell’estate. Con un doppio concerto, Europae Cantores cerca dunque di promuovere la diversità delle culture europee nella provincia di Varese scegliendo spesso chiese diverse e cantando una volta in città e una volta in provincia».