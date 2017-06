Doppio vernissage alla Galleria Punto sull’Arte

foto varie di eventi vari

Giovedì 15 giugno dalle 18 alle 21 alla Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese (Casbeno) si terrà il vernissage della IV Edizione della mostra “20 15×15 / 20×20 | Collezione PUNTO SULL’ARTE 2017”.

13 artisti, tra cui pittori e scultori italiani e stranieri con diverse esperienze nazionali e internazionali, si sono messi alla prova anche quest’anno con opere di piccolo formato.

Angelo Accardi, Annalù, Valentina Ceci, Manuel Felisi, Max Gasparini, Claudia Giraudo, Federico Infante, Andrea Mariconti, Lara Martinato, Kyoji Nagatani, Alex Pinna, Davide Puma e Giorgio Tentolini hanno realizzato opere partendo dalle misure standard di 15×15 cm e 20×20 cm. Ognuno si è espresso liberamente, senza un tema predefinito e senza vincoli di tecnica. Varie sono anche le tecniche e i supporti utilizzati: dai colori a olio e ad acrilico alla resina, dalle biro colorate alla foglia oro, dalla tela al bronzo, fino alle lastre di rame.

Il risultato finale è rappresentato dalla mostra collettiva con cui la Galleria PUNTO SULL’ARTE conclude la stagione espositiva prima dell’estate: una mostra costituita da pezzi unici realizzati da ogni artista appositamente, opere personali, inedite e in edizione limitata.

Contemporaneamente, in una sala della galleria sarà allestita la mostra personale di Giorgio Tentolini, vincitore del “Premio Speciale PUNTO SULL’ARTE” riconosciuto in occasione del concorso Arteam Cup 2016 (Catalogo Vanilla Edizioni, testo critico di Alessandra Redaelli). Classe 1979, infaticabile sperimentatore, si muove in bilico tra l’impostazione classica del soggetto (figure, nudi, visi, elementi floreali) e un concettuale sottilissimo giocato sulla scelta di materiali inediti, come la rete metallica, che intaglia a mano e stratifica ottenendo sbalorditivi effetti di chiaroscuro di suggestione fotografica. La sensazione visiva risulta spiazzante perché l’immagine si percepisce chiaramente a una certa distanza, ma avvicinandosi tende a perdere i contorni, a confondersi, dando prevalenza alla fisicità del materiale. Incantevoli i lavori su carta stratificata, delicati soggetti floreali realizzati sempre con la tecnica della sovrapposizione e giocati su sottilissime sfumature di luce.

Il doppio vernissage si terrà Giovedì 15 giugno dalle 18 alle 21 e gli artisti saranno presenti.

Le mostre resteranno aperte fino al 5 agosto e al piano superiore della galleria è sempre possibile ammirare opere degli altri artisti rappresentati dalla galleria varesina, tra cui Matteo Massagrande, Alex Pinna, Paolo Quaresima, Matteo Pugliese, Federico Infante, Claudia Giraudo e Jernej Forbici.

Per informazioni:

www.puntosullarte.it

FACEBOOK

Galleria PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

0332 320990

info@puntosullarte.it

Orari di apertura: martedì – sabato h 10-13 e h 15-19