Dropkick Murphys e Flogging Molly n concerto in Italia

Le due più grandi icone celtic punk in tutto il mondo a brevissimo in Italia! Le due band si esibiranno l’11 luglio sullo stesso palco, presso il Carroponte di Sesto S. Giovanni (MI); i Flogging Molly prolungheranno poi la permanenza nel nostro paese esibendosi anche il giorno dopo, 12 luglio, presso il Mojotic Festival di Sestri Levante (GE).

I Dropkick Murphys, tornano in tour per presentare l’ultima uscita discografica “11 Short Stories of Pain and Glory”, pubblicato lo scorso 6 gennaio dalla Born & Bred records. A quattro anni di distanza dall’ultimo “Signed and Sealed in Blood”, il nuovo disco dei Dropkick Murphys è il nono della loro più che ventennale carriera. Ogni pezzo di questo disco trasmette infatti la maturità artistica e professionale che la band ha raggiunto; musica tradizionale irlandese, punk e folk sono uniti al meglio con il fine di raccontare undici storie di gloria e dolore che racchiudono argomenti cari alla band: l’amore per la propria terra, l’amicizia, la lotta di classe. Un vortice di emozioni in cui amore, gioia, rabbia e si alternano e arrivano dritte al cuore dell’ascoltatore.

Nati nei sobborghi di Boston nel 1996, i Dropkick Murphys sono inizialmente un gruppo di amici che si trova a suonare per puro divertimento; quando cominciano a sviluppare il proprio sound, quel distintivo e particolarissimo mix di punk oi! e irish folk che li rende inconfondibili, scoprono con grande sorpresa di essere molto apprezzati dal pubblico. Il progetto prende il volo con una successione di tour, EP, singoli e album in studio che li portano ad esibirsi sui palchi di mezzo mondo. La band è nota anche per il suo attivismo sociale e politico: hanno partecipato con un brano alla compilation “Rock Against Bush, Vol. 2” e creato una t-shirt i cui proventi sono stati devoluti a sostegno del Workers’ Rights Emergency Response Fund.

Anche i Flogging Molly saranno on the road per presentare il disco, “Life Is Good”, prodotto dal vincitore del Grammy Joe Chiccarelli (U2, The White Stripes, Beck) e registrato a Dublino, il primo album in sei anni dopo il successo di ‘Speed Of Darkness’ che ha raggiunto la posizione #9 nella Billboard top 200.

Nati a Los Angeles nel 1997, i Flogging Molly hanno sempre sfidato ogni categorizzazione di genere: l’originalità delle loro canzoni è un tratto distintivo che evidenzia l’inesauribile creatività della band. Con il susseguirsi degli anni i dischi sono cambiati, passando per ‘Drunken Lullabies’ e ‘Float’, fino ad arrivare all’ultimo disco uscito nel 2011, “Speed Of Darkness” ma nulla è cambiato nello stile e nelle idee e nei live del gruppo; spettacoli adrenalinici che partendo dalle tradizioni dei pub irlandesi hanno raggiunto i principali festival di tutto il mondo.

Dropkick Murphys e Flogging Molly sono due band dalla forte identità musicale e sociale, incredibili live act che lasciano il segno nei ricordi di chi assiste ai loro show.

Da segnare sul calendario gli appuntamenti italiani, di cui riportiamo i dettagli:

DROPKICK MURPHYS & FLOGGING MOLLY

11.07.2017 | Carroponte | Sesto San Giovanni, Milano

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow

FLOGGING MOLLY

+ Special Guest

12.07.2017 | Mojotic Festival

Ex Convento dell’Annunziata | Sestri Levante (GE)

Ingresso in prevendita 20,00 + d.d.p. €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow