Due incidenti con bici in un’ora, grave un ciclista

ciclista golasecca incidente

Giornata nera per i ciclisti in provincia di Varese. Due gli incidenti di rilievo nella giornata di oggi, domenica (immagine di repertorio).

Il primo si è verificato questa mattina attorno alle 11,30 in via al Lago a Gavirate: un ciclista di 58 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un investimento da parte di un’auto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo.

Il secondo incidente si è verificato a Fagnano Olona attorno alle 12,30, in via Isonzo. La vittima, in questo caso, è una donna di 76 anni, investita da un’auto mentre procedeva con la sua due ruote. L’anziana è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnano in codice giallo.