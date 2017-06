Due incidenti in poche ore sulle strade di Induno

Foto varie

Due incidenti in poche ore ieri sulle strade di Induno Olona.

Poco dopo le 18, sulla strada della Valganna, un ciclista di 71 anni è stato investito mentre pedalava in compagnia di alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si stava immettendo in via Olona quando si è verificato l’impatto con l’auto.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, supportata da un’auto medica, ha riportato alcune fratture ed è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Il secondo incidente si è verificato poco prima delle 21.30 in via Porro, e ha coinvolto un motociclista di 50 anni. Per cause ancora in corso di accertamento la moto guidata dall’uomo si è scontrata con un’auto, all’altezza del civico 90 di via Porro.

L’uomo è caduto ed è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa Valceresio. Per lui, fortunatamente, nessun danno grave, tanto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale.