Due mesi di volontariato positivo per le guardie ecozoofile

Foto varie

Le Guardie ecozoofile, coordinate dal Comandante della Polizia Locale Stefano Lanna, svolgono attività di controllo, di prevenzione e di repressione delle condotte illecite a protezione di tutti gli animali e del patrimonio zootecnico; difatti il loro intervento è finalizzato ad educare il cittadino al rispetto delle regole elementari sulla tenuta degli animali domestici, in particolar modo dei cani. Oltre al controllo della regolarità dei microchip e delle previste vaccinazioni, le Guardie verificano altresì che i proprietari dei cani rispettino le norme sulla tenuta dei cani sulle strade previste dall’Ordinanza Sindacale n. 7/2013 finalizzata al rispetto dell’igiene pubblica e del decoro urbano.

Le Guardie volontarie inoltre affiancano il personale della Polizia Locale nell’attività di controllo dei parchi cittadini e nelle aree destinate ai bambini; nei due mesi scorsi, i volontari hanno effettuato 40 ore di vigilanza sul territorio di Malnate dove sono stati eseguiti 41 accertamenti finalizzati alla rilevazione dei microchip, riscontrando 4 violazioni, 8 accertamenti in proprietà private finalizzate a verificare lo stato di custodia degli animali domestici e 7 accertamenti su segnalazioni da parte dei cittadini.

Il coordinatore delle Guardie Ecozoofile della provincia di Varese Carlo Tomasini, a seguito di un incontro di debrifing dell’attività svolta con l’assessore Giuseppe Riggi e il comandante della Polizia Locale di Malnate, ha riferito di essere soddisfatto dell’operato dei volontari e soprattutto delle risposte date dai cittadini malnatesi; massima la soddisfazione anche da parte dell’amministrazione per l’operato svolto con competenza e professionalità. Purtroppo, in alcuni casi di maggior rilievo, le guardie oltre che all’aspetto preventivo ed informativo, saranno costrette a sanzionare quei comportamenti maggiormente lesivi delle regole di convivenza sociale.

Il sindaco di Malnate, Samuele Astuti ha affermato: “Ringrazio molto le Guardie Ecozoofile che, coordinate dal Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Lanna, stanno svolgendo un gran lavoro nella nostra città. Un lavoro che mette al centro gli animali, la loro tutela e salvaguardia”

Le violazioni amministrative previste variano secondo regole di competenza; per quanto riguarda gli illeciti gestiti dal Comando di Polizia Locale, precisamente relativi a violazioni di Regolamenti Comunali o Ordinanze Sindacali (es. accesso dei cani in aree destinate ai bambini, mancata raccolta delle deiezioni o detenzione di strumenti idonei per la pulizia, omessa custodia del cane su area pubblica…), a carico del trasgressore si prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da €. 25 ad €. 500.

E’ da precisare che la recente legge 20 luglio 2004, n. 189, attribuisce alle Guardie Ecozoofile le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico. Quindi, nella veste di Pubblici Ufficiali essi hanno l’obbligo di denunciare direttamente ed autonomamente all’Autorità Giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza durante il loro servizio. Pertanto è fatto obbligo da parte di chiunque di fornire le proprie generalità su richiesta delle Guardie volontarie, comportando in caso contrario la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 651 del Codice Penale.

Per eventuali segnalazioni relative a maltrattamenti di animali è possibile chiamare tutti i giorni (dalle 8 alle 20) al numero di telefono 334.3548724 oppure inviare segnalazioni via mail all’indirizzo di posta elettronica guardievarese@oipa.org o via PEC a guardievarese@pec.it.

Oltre alle norme sul decoro urbano, continua l’attività di controllo sul rispetto dell’ecologia e l’ambiente da parte del personale della Polizia Locale di Malnate: difatti, dall’inizio dell’anno, i vigili malnatesi, a seguito dei continui controlli sul territorio e presso la piattaforma ecologica, hanno già accertato 37 violazioni amministrative sulle regole di gestione dei rifiuti domestici, in particolar modo sull’esposizione di sacchi non conformi e privi dei relativi microchip, mancata differenziazione dei rifiuti o violazione sulle regole di deposito dei sacchetti dell’immondizia sul suolo pubblico, anche in questo caso erogando sanzioni a carico dei trasgressori da €. 25 ad €. 500.

Al fine di evitare comportamenti non rispettosi delle norme sulla gestione dei rifiuti domestici e quindi di incappare in sanzioni amministrative pecuniarie, è possibile inoltrare richieste di chiarimento all’ufficio tutela ambientale mail: tutelambientale@comune.malnate.va.it oppure chiamare direttamente al numero 0332.275239.