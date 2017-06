Duecento sfidanti per il GP dell’Arno

Ciclismo: il Trofeo Almar 2016

Sono quasi 200 i corridori iscritti al GP dell’Arno di ciclismo, gara juniores internazionale in programma nel pomeriggio di domenica 11 giugno con partenze a arrivo a Solbiate Arno.

La corsa, giunta alla 21a edizione, è organizzata come di consueto dalla SC Carnaghese del presidente Adriano Zanzi, che in queste ore sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della prova che richiama nel Varesotto i team italiani e stranieri di questa categoria.

A dare il via alla prova (ore 14) sarà il sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston: dopo lo start i corridori – computo finale dei partecipanti a quota 183 – dovranno confrontarsi su 124 chilometri di corsa, suddivisi nelle dieci tornate del cosiddetto Circuito dell’Arno.

Le operazioni relative alla gara inizieranno al mattino con ritrovo e verifica licenze dalle 9,45 in via Aldo Moro. La cerimonia di firma del foglio partenze è prevista tra le 12,30 e le 13,30; mezz’ora dopo arriverà lo start mentre l’arrivo è previsto per le 17,05.

Percorso: Solbiate Arno, Caronno Varesino, località Stribiana, Carnago, Monte, Oggiona, Solbiate Arno (campo sportivo), Solbiate Arno centro ( Gran Premio della Montagna) , Solbiate Arno via Aldo Moro.

ALLIEVI A SUMIRAGO

Domenica 11 si corre anche la seconda prova del Ciclovarese Challenge “GP Amici del Cuvignone” della categoria Allievi. Appuntamento a Sumirago con oltre 100 corridori al via che si contenderanno il Trofeo Paolo Diotto e Matteo Roma.

Ritrovo alle ore 7 alla ditta Bi-Bike di via Locarno, via alle ore 9 in punto, tracciato previsto di 72 chilometri.

La classifica del Challenge è guidata da Andrea Piccolo (Senaghese) davanti a Bagatin (Orinese) e Arioli (Molinello). Prossimo appuntamento il 23 luglio a Gornate Olona.