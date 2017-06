Duecento sorrisi per la Color Run

La Color Run di Malnate

Sorridenti e coloratissimi, come del resto vuole il regolamento della manifestazione. In oltre 200 ragazzi e ragazze (ma anche adulti di ogni età) hanno preso parte questa mattina – domenica 25 giugno – alla Color Run di Malnate.

Galleria fotografica La Color Run di Malnate 4 di 10

Partiti con maglietta rigorosamente bianca, i partecipanti hanno concluso il percorso – di circa sette chilometri - dipinti con i colori dell’arcobaleno. Il serpentone, partito da piazza delle Tessitrici, ha toccato piazza Mercato, le scuole medie, Gurone, piazza Salvo D’Acquisto, il parco Primo Maggio con arrivo di nuovo in piazza delle Tessitrici.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al ruolo fondamentale di Prenjmegen, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con AndreLab e con l’Associazione Genitori. Determinante anche l’impegno dei molti volontari presenti.

Al via della camminata anche il sindaco, Samuele Astuti: «La Color Run di stamattina ha visto una bella partecipazione per un’iniziativa che ha coinvolto tutta la comunità con due ingredienti fondamentali: divertimento e coinvolgimento. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la corsa, una manifestazione per tutti: famiglie, bambini, genitori, nonni».