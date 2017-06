Duplice omicidio di Canegrate: “Piena collaborazione tra forze di polizia albanesi e italiane”

incidenti varie

“La Polizia albanese sta collaborando e collabora da sempre con le forze dell’ordine italiane”.

È questo il riassunto della nota inviata a VareseNews e proveniente da Tirana, per la precisione dal Ministero degli Affari Interni d’Albania, a firma Ardi Bita, responsabile delle comunicazioni.

Ci scrivono dall’Albania per spiegare che, al contrario di quanto scritto nell’ultimo pezzo sul duplice omicidio dei due cugini Lleshaj (Alban e Agron), compiuto a Canegrate l’11 novembre 2016, la polizia albanese sta effettuando verifiche e controlli e ha anche proceduto al fermo di alcune persone, ma non ne ha dato notizia per non intralciare le operazioni, tuttora in corso.

I fatti come detto risalgono alla notte dell’11 novembre 2016, quando un commando di uomini appartenenti allo stesso clan familiare crivellò di colpi di cugini Lleshaj. Il 5 maggio scorso è scattato un blitz a livello internazionale (Belgio, Italia e Albania) per arrestare l’intero nucleo di fuoco che avrebbe partecipato all’agguato di via Morbegno.

(2017-06-3) Ministero degli Affari Interni a VareseNews – NOTA DI CHIARIMENTO