È gara di solidarietà per il motore rubato al gommone della Croce Rossa

Foto varie

Tanti messaggi di solidarietà e vicinanza. Ma in questo momento, dopo il furto al motore del gommone degli Opsa della Croce Rossa Italiana avvenuto a Gavirate qualche giorno fa, anche gesti concreti.

E non sono tardati ad arrivare, attraverso offerte di maxi sconti per motori da agganciare al grande gommone che di fatto è un’idroambulanza capace di navigare sulle acque non sempre calme del Lago Maggiore.

La catena della solidarietà si è mossa attorno agli Opsa, gli operatori polivalenti di salvamento in acqua, vera e propria specialità della Croce Rossa Italiana che si occupano di assistenza a gare sportive, ma anche di soccorso vero e proprio a persone e natanti in difficoltà.

Così, dopo la notizia del furto clamoroso della notte fra giovedì e venerdì scorsi, il presidente del Comitato CRI dell’Insubria Mario Grassi ha visto concretizzarsi l’impegno di molti che hanno voluto aiutare questi volontari della grande famiglia della Croce Rossa.

«Sono arrivate offerte da parte di privati e fornitori di motori per il nostro gommone, anche se occorre una potenza di 90 cavalli», dicono dal Comitato. «Per questo siamo felci di aver ricevuto contatti con aziende che commercializzano questi prodotti, e di aver ricevuto offerte di macchine fortemente scontate. Inoltre ci è perfino pervenuta l’offerta del montaggio a titolo gratuito da parte di un tecnico».

Insomma, la notizia ha rapidamente raggiunto molti operatori del settore e sostenitori di questa componente della Croce Rossa Italiana che in provincia di Varese, grazie ad una trentina di volontari, assicura un servizio molto importante. Ma non solo a casa nostra.

Sono diverse le notizie degli ultimi giorni dove l’intervento degli Opsa è risultato provvidenziale: domenica scorsa un bimbo di 7 anni di Fagnano Olona è precipitato sugli scogli a Lecco, sul lago di Como ed è stato salvato grazie all’intervento via lago degli Opsa della Croce Rossa Italiana di pattugliamento sullo specchio d’acqua con un gommone simile a quello in forza ai colleghi varesini. Il bimbo ha fattoun volo di una decina di metri, ma ce la farà.

Ancora, sabato scorso, 24 giugno, a Sarnico sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, un ventunenne si è sentito male in acqua ed è stato salvato: anche in questo caso sono entrati in azione gli operatori Opsa col gommone.

È, insomma, una delle tante attività discrete, che operano senza troppa enfasi, quella degli Opsa, ma che purtroppo si notano quando vengono meno.

Il rischio di vedere annullato il pattugliamento estivo sul Lago maggiore, per quest’anno, purtroppo c’è. Nonostante gli sconti offerti da alcune attività specializzate nella vendita di motori, il costo per l’acquisto è comunque elevato, stiamo parlando di diverse migliaia di euro.

Per questo i vertici del Comitato CRI dell’Insubria rinnovano l’invito a chi volesse fare una donazione, di servirsi di questo codice Iban per eventuali donazioni:

IT12I0521610800000000006569 , Credito Valtellinese, con causale: oblazione finalizzata acquisto motore idroambulanza

Per ogni altra informazione è possibile contattare questo numero di servizio: 366.4862782