Al Centro Congressi Ville Ponti la prima edizione di TEDxVarese, l'evento di respiro mondiale che porta sul palco idee che vale la pena diffondere

E’ il giorno di Ted X Varese: a ville Ponti va in scena la prima edizione dell’un evento di respiro mondiale che porta sul palco di Villa Napoleonica 16 speaker che hanno a disposizione 12 minuti di tempo per raccontare un’idea che vale la pena diffondere.

I biglietti sono andati sold out da tempo: il sistema per seguire l’evento è quindi guardarlo in diretta Streaming, dalle 10.30. Ci sono maxischermi in due luoghi fisici: a Varese in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) e a Milano nello Showroom della Microsoft House (Via Pasubio 21).

Ma un comodo sistema per guardarlo, a casa, è di seguire la diretta qui sotto.

LA DIRETTA

TUTTI GLI SPEAKER

Questo l’elenco completo annunciato dal team organizzatore: Roberto Andreoli, direttore della divisione cloud ed enterprise di Microsoft Italia e charity athlete di Suunto; Alan Belward, earth observation scientist del Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra; Elisa Carnelli, attrice e drammaterapeuta; Vittorio Cosma, produttore, musicista e compositore; Alberto Frausin, CEO di Carlsberg Italia; Roberta Maddalena, artista; Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo del FAI; Grammenos Mastrojeni, diplomatico, docente e scrittore; Iolanda Pensa, wikipediana e ricercatrice; Luca Perri, astrofisico; Michela Prest, fisica; Silvio Revelli, CEO di Volta Robots; Luca Stricagnoli, musicista; Massimiliano Tarantino, segretario generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e CCO del Gruppo Feltrinelli; Cristina Tringali, fotoritoccatrice e Federico Visconti, rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC.