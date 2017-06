E’ il momento del Varese Pride: la città si colora e arriva Stuart Milk

Ci sarà anche Stuart Milk, consigliere per i diritti civili e l’uguaglianza dell’ex presidente americano Barack Obama e nipote di Harvey Milk, assassinato negli anni 80 a San Francisco, al Varese Pride di sabato 17, la seconda edizione varesina della parata dell’orgoglio LGBTI* (Lesbica, Gay, Bisex, Trans, Intersex)che si svolge in tutto il mondo.

L’attivista americano per i diritti civili – che è già stato protagonista di un incontro al salone Estense qualche giorno fa, e ha scelto di tornare nella città giardino per partecipare al pride varesino – sarà sul palco del Pride in piazza Monte Grappa, in coda al corteo che si concluderà alle 17 proprio nella piazza centrale della città, quando si terranno anche i discorsi istituzionali: tra gli altri, sarà presente anche Flavio Romani, presidente nazionale Arcigay, e il viceconsole americano Rami Shakra.

Alla fine, grande festa in piazza, con DJ Set fino alle 20.00.

IL PERCORSO DEL PRIDE: LE VIE INTERESSATE

Il concentramento del corteo di sabato 17 giugno sarà alle 14:00 in Via Sacco, di fronte a Palazzo Estense.

La partenza sarà alle 15:00, e il corteo percorrerà via Bernascone, Piazza Monte Grappa (lato Camera di Commercio), via Carrobbio, via Bizzozero, Piazza Repubblica, via Spinelli, Piazza Repubbica, via Manzoni, via Bernascone, largo Sogno, via Bernascone, via Carrobbio, via Bizzozzero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Volta (il percorso farà il giro del centro città due volte).

La mappa è disponibile sul sito varesepride.it.