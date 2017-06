È morto Paolo Limiti, paroliere, conduttore e produttore televisivo

incidenti varie

È morto Paolo Mario Limiti, noto come Paolo Limiti.

Paroliere, conduttore e produttore televisivo, si è spento a Milano oggi, martedì 27 giugno all’età di 77 anni. Aveva un tumore, scoperto la scorsa estate.

Cresciuto a Torino, ha scritto pezzi musicale fin da giovanissimo e ha lavorato nel mondo della pubblicità, prima dell’approdo in Rai nel 1968. Paroliere di Mina, con la quale ha collaborato per molti anni (Bugiardo e incosciente, La voce del silenzio, Sacumdì Sacumdà, Ballata d’autunno, Un’ombra ed Eccomi tra i pezzi più noti), ha lavorato anche con con Mike Bongiorno come autore di trasmissioni televisive di successo, fra le quali spicca Rischiatutto (1970-1974).

Ha scritto canzoni per numerosi cantanti italiani e stranieri: Jula de Palma, Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Donovan, Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Demis Roussos, Mia Martini, Al Bano e Romina Power, Giovanna, Alma Manera.

Dal 2000 al 2002 è stato sposato con la showgirl Justine Mattera. A dare l’annuncio della morte è stata Mara Venier, amica di Paolo Limiti, sul suo profilo Instagram: